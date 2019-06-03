Убийство ребенка под Киевом: подозреваемых полицейских будут судить по новой статье

Двух сотрудников полиции, которые подозреваются в нанесении смертельной травмы пятилетнему Кириллу Тлявову, будут судить по статье "Умышленное убийство".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"5-летний мальчик Кирилл, который стал жертвой двух пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком, развлекавшихся с огнестрельным оружием, скончался в больнице... В связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Подозрения будут завтра вручены двум полицейским в Голосеевском райсуде утром в 9.00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей", – написал Луценко.

Также по словам генпрокурора, он подписал письмо на имя министра внутренних дел с требованием снять руководителя местного райотдела полиции.

Информацию об изменении статьи для двух полицейских подтвердила журналистам также пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

"Следователи ГБР сейчас решают вопрос о квалификации данного преступления. В ближайшее время состоится предварительное заседание, на котором будет выбрана мера пресечения в отношении задержанных. Следователи ГБР готовят ходатайство о заключении их под стражу. Сейчас преступление квалифицируется по статье 296 ч.4 — это хулиганство с применением огнестрельного оружия. Санкция этой статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы", – заявила она.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", были названы имена полицейских, смертельно ранивших ребенка: ими оказались старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько.