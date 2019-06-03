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Умер ребенок, которому выстрелили в голову пьяные полицейские под Киевом
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Умер ребенок, которому выстрелили в голову пьяные полицейские под Киевом

понедельник, 03 июня 2019, 19:30
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Пятилетний Кирилл Тлявов, которому пьяные полицейские в Переяславе-Хмельницком прострелили голову, скончался в больнице.

Об этом сообщает "24 канал" в Telegram.

Усилия врачей по спасению мальчика, который получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, не закончились успехом.

"Умер 5-летний Кирилл Тлявов, которого ранили в голову полицейские. Врачи не смогли его спасти", – говорится в сообщении.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницкую больницу был доставлен 5-летний мальчик с огнестрельным ранением в голову. У ребенка была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, внутренне-мозговая гематома и перелом височной кости. Позже выяснилось, что ранение он получил из-за двух полицейских, которые были пьяны и стреляли в дворе частного дома по банкам из ружей.

Как сообщал "Апостроф", позже были названы имена полицейских, смертельно ранивших ребенка: ими оказались старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько.

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