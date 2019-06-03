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В Одессе произошли массовые беспорядки в здании университета: новые фото и видео

понедельник, 03 июня 2019, 18:10
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В понедельник, 3 июня, в Одессе произошли беспорядки возле здания Национального медицинского университета.

Об этом сообщает "Думская".

Согласно информации издания, члены наблюдательного совета ОНМедУ вместе с назначенной Минздравом и.о. ректора Владленой Дубининой и группой активистов прибыли в здание ректората.

Попытку провести внеочередное заседание сорвала группа молодых людей в масках, которые ворвались в помещение и распылили газ. В то же время на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые получили сообщение о минировании здания и начали эвакуацию.

Дубинина и члены наблюдательного совета вынужденно покинули здание в сопровождении полиции.

Сторонники бывшего ректора Валерия Запорожана, собравшиеся под зданием, кричали им вслед "Ганьба!".

Пресс-служба университета обнародовала снимки, сделанные внутри здания, на которых видны в том числе баррикады из мебели, построенные сторонниками Запорожана.

Полиция задержала 51 участника столкновений. По предварительным данным, со стороны Запорожана в беспорядках участвовали бойцы охранной фирмы "Зевс", со стороны Дубининой и Минздрава — активисты "Нацкорпуса" и "Автомайдана" Евгения Резвушкина.

Как сообщает ГУ НП в Одесской области, участники конфликта были доставлены в Портофранковское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 296 УК Украины - хулиганство.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима № 51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге, вспыхнули беспорядки.

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