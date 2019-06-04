Число пострадавших в ДТП с маршрутками под Киевом резко возросло: новые фото

В результате аварии с двумя маршрутками, которая произошла 4 июня в городе Боярка под Киевом, количество пострадавших увеличилось.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Так, вследствие ДТП травмы получили 26 пассажиров. Напомним, ранее речь шла о 15 пострадавших. У большинства из них легкие ранения.

"Виновник, водитель Sprinter, в тяжелом состоянии, пошел на лобовой таран маршртутки, его извлекали спасатели", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 16 февраля 2018 года на улице Елены Телиги в направлении Петровки в Киеве произошло серьезное ДТП с маршрутками. В результате аварии пострадали 12 человек.

Потом стало известно, что водители общественного транспорта не находились в состоянии алкогольного опьянения.