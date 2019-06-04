Под Киевом много людей пострадало в "битве" маршруток: фото и видео масштабного ДТП

Утром 4 июня в пригороде Киева Боярке произошло массовое ДТП с участием двух маршруток, наполненных пассажирами.

Об этом сообщается на Facebook странице "dtp.kiev.ua".

Инцидент произошел на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Независимости. По предварительной информации, причиной аварии стало то, что одна из маршруток не пропустила другую.

Число пострадавших в ДТП составляет около 15 человек.

"Масштабное ДТП под Киевом в Боярке: пострадало около 15 человек, большинство получили легкие травмы находясь в маршрутках, у трех человек серьезные травмы требующие стационарного лечения", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 3 июня, в Ивано-Франковской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли люди.