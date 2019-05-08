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На дне Атлантического океана нашли аномалию, вызывающую глобальные катастрофы: фото

среда, 08 мая 2019, 04:43
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Ученые обнаружили в Атлантическом океане зону, где одна большая тектоническая плита расслаивается на две разные, что может объяснить землетрясения в этом районе.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Морской геолог Жоау Дуарте из Лиссабонского университета в Португалии в течение многих лет изучал сейсмическую историю этого города. Самое известное землетрясение произошло в 1755 году, которое унесло жизни более 100 тыс. человек. В 1969 году произошло похожее землетрясение, однако оно не повлекло за собой цунами, поэтому разрушений удалось избежать.

Ученые отмечают, что феномен португальских землетрясений — крайне необычный, поскольку регион, где они происходят, представляет собой плоскую равнину морского дна рядом с Пиренейским полуостровом, вдали от любых активных тектонических разломов.

"Эта сейсмическая активность исходит из глубинных пород, вероятнее всего, в местах серпентинизации", – говорит Дуарте

Серпентинизация — это геологический процесс, при котором скальные структуры поглощают воду, и, по мнению исследователей, это может быть причиной того, что океаническая литосфера у побережья Португалии рассыпается на две части, вызывая постоянные землетрясения.

Сейчас исследователи строят компьютерные модели литосферы до глубины в 250 км. Дуарте отмечает, если ученым удастся собрать доказательства расслоения тектонической плиты, это станет первым в истории наблюдений подобным процессом на дне океана.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", древний супервулкан Йеллоустоун, расположенный на территории США, может в любой момент активизироваться и уничтожить как минимум один континент.

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