Система прогнила: украинцы бурно обсуждают в соцсетях убийство копами 5-летнего мальчика

На полицию и Министерство внутренних дел во главе с Арсеном Аваковым обрушилась волна гнева и жесткой критики из-за смерти пятилетнего Кирилла, застреленного пьяными полицейскими.

В соцсетях украинцы оставляют гневные посты и призывают к отставке полицейского руководства.

"Один выстрел в голову 5-летнего ребёнка пьяными ублюдками из национальной полиции и "полицейские" снова стали "мусорами". Вся ответственность за эту ситуацию на Авакове, который вместо реформы сделал муляж", – пишет на своей странице в Facebook Дмитрий Гурин, советник в Министерстве охраны здоровья.

"Пьяные полицейские убивают ребенка - министр идет в отставку. Особенно если этот министр пять лет "реформировал и очищал ведомство". Так происходит в стране, где политическая элита не совсем конченая. За этим стоит очень простая логика: если не идет министр - его выбрасывает парламент - если не выбрасывает - избиратель выбрасывает на свалку истории депутатов/партии", – замечает активист Виталий Шабунин.

Другие комментаторы также пишут о том, что необходимо менять не только руководство полиции, но и всю систему правоохранительных органов, а также отношение общества к подобным преступлениям.



Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", двух сотрудников полиции, которые подозреваются в нанесении смертельной травмы пятилетнему Кириллу Тлявову, будут судить по статье "Умышленное убийство".