В Киеве из-за убийства ребенка полицейскими под зданием МВД собираются люди: фото и видео

Вечером 3 июня под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые подозреваются в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

По его словам, у МВД находится около 150 активистов и более десятка журналистов.

Акция под МВД началась мирно - к дверям люди принесли игрушки, лампадки и плакаты. Позже активисты начали жечь фаеры и взрывать петарды.

Через мобильную колонку активисты включили песню Росавы "Спи маленький казачок".

Сбор людей происходит через социальные сети. В частности, призывы к протесту разместили в Facebook активист С14 Сергей Мазур и нардеп из фракции "Самопомич" Елена Сотник.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницкую больницу был доставлен 5-летний мальчик с огнестрельным ранением в голову. У ребенка была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, внутренне-мозговая гематома и перелом височной кости. Позже выяснилось, что ранение он получил из-за двух полицейских, которые были пьяны и стреляли в дворе частного дома по банкам из ружей.

Как ранее сообщал "Апостроф", двух сотрудников полиции, которые подозреваются в нанесении смертельной травмы пятилетнему Кириллу Тлявову, будут судить по статье "Умышленное убийство".