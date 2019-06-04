Суд принял решение по подозреваемому в убийстве 5-летнего мальчика: появились первые фото копа

Голосеевский районный суд города Киева арестовал Ивана Приходько, одного из полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

Об этом сообщает "The Бабель".

Суд заключил Приходько под стражу на два месяца.

Прокурор просил для подозреваемого содержания под стражей сроком на 60 суток. Сторона обвинения аргументировал это тем, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования и уклоняться от процессуальных обязанностей.

Адвокат Приходько Андрей Чичиркин считает, что следствие неправильно квалифицировало дело, поскольку их подзащитный не собирался убивать мальчика. Также защита утверждает, что Приходько не будет скрываться от следствия, и просил суд избрать другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Также адвокат настаивает на том, что пока нет доказательств, что в мальчика выстрелил именно Приходько.

"Есть один выстрел и одна жертва. Не могла группа лиц одновременно выстрелить и убить человека", — сказал Чичиркин.

Сам Приходько во время заседания суда сидел в стеклянном боксе, где держат подозреваемых.

"Как отец двух детей, я заинтересован в том, чтобы разобраться в ситуации", — сказал подозреваемый.

Второму подозреваемому полицейскому — Владимиру Петровцу — суд будет избирать меру пресечения позже сегодня.

Напомним, вечером 3 июня под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые подозреваются в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.