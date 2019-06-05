Крупные потери ВСУ на Донбассе: названа фамилия одного из погибших

Стало известно имя одного из двух погибших бойцов ВСУ на Донбассе во вторник, 4 июня.

Его озвучили на официальном сайте Львовской областной государственной администрации.

"В зоне проведения операции объединенных сил погиб военный-контрактник, младший сержант, водитель-электрик минометной батареи мотострелкового батальона Эдуард Лазерев. Эдуард Лазерев 1970 г.р. Призван Бродовским РВК 29.09.2015 года. Погиб во время выполнения боевого задания в результате попадания противотанковой ракеты в автомобиль", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 июня на линии разграничения на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ. Это случилось после того, как боевики из ПТУРа выстрелили в грузовик, перевозивший продукты. В результате взрыва погибли двое военнослужащих и еще один был ранен.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, почему куратор боевиков Владислав Сурков потерял свой пост в Кремле.