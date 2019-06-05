Никаких гарантий, что самолет долетит: сотни украинских туристов разгневало ЧП с рейсом в Турцию

В среду, 5 июня, несколько сотен туристов из Украины летели на турецкий курорт Мармарис, однако из-за технических проблем приземлились в аэропорту Анталии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из пассажирок рейса Татьяна Евтушенко.

По ее словам, тур был забронирован у оператора "ANEX Tour", авиакомпания – Azur Air.

"Высадили 360 человек в аэропорту Анталии. 2 часа сидим в аэропорту никакой информации , нет представителя от Анекс тура. Люди все в ярости, обещают через 20 минут починить самолёт. То есть за жизни 360 чел никто отвечать не собирается и гарантий нет, что самолёт долетит. И замену борта нам никто не сможет сделать!", – написала туристка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинские туристы, которые не смогли улететь на отдых из-за отмены авиарейсов, имеют возможность получить компенсацию потраченных средств через суд.