ВСУ понесли большие потери на Донбассе

Во вторник, 4 июня, вследствие обстрелов боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе погибло двое бойцов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Кроме того, с начала суток 5 июня в ходе обстрелов погиб еще один украинский военнослужащий.

Всего за прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, 2 украинских военных погибли, еще 3 - получили ранения. С начала текущих суток по состоянию на 07:00 оккупанты 4 раза обстреляли украинские позиции.

Подчеркивается, что 4 июня боевики трижды применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибров 120 мм и 82 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - отметили в штабе.

По данным разведки, 4 июня один оккупант был уничтожен, еще один - ранен.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 3 июня в бою на Донбассе трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Вадим Забава.