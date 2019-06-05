В Киеве поймали на горячем опытного вора: опубликованы фото и видео

Сотрудники столичной полиции задержали вора, который попытался украсть велосипед.

Об этом сообщается на Facebook странице "Киев Оперативный".

По словам задержанного, его знакомая предложила выкрасть велосипед, который стоял рядом с залом игровых автоматов. Однако уже через десять минут сотрудники Подольского управления полиции задержали Валерия (так зовут задержанного).

До этого незадачливый вор уже попадал в тюрьму четыре раза: за грабеж, убийство и дважды за воровство. В этот раз он был задержан в порядке статьи 208 КПК Украины, открыто криминальное производство по статье 185 КК Украины ("воровство").

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве "на горячем" был задержан вор-рецидивист, который грабил автомобили, с ним задержали также ранее судимого сообщника.