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В Переяслав-Хмельницком похоронили убитого полицейскими мальчика: фото и видео

среда, 05 июня 2019, 15:09
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В среду, 5 июня, в Переяслав-Хмельницком простились с 5-летним Кириллом Тлявовым, который погиб от пули правоохранителей 31 мая.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что накануне тело ребенка родные забрали из киевского морга. Родные мальчика убиты горем. Бабушку забрала скорая, отец все время похорон находился на грани потери сознания. Во дворе и вокруг дома стояла полная тишина.

Попрощаться с Кириллом пришли не только близкие и родственники, но и местные жители. Возле места, где пуля ранила мальчика, положили игрушки и цветы. Их также оставили возле городского отдела полиции. Правоохранители повесили на украинский флаг черную ленту.

Как сообщал "Апостроф", ранее супруга подозреваемого отличилась скандальным заявлением в адрес родителей убитого Кирилла Тлявова.

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