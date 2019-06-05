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Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком: жена подозреваемого отличилась скандальным заявлением

среда, 05 июня 2019, 14:07
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Супруга подозреваемого Владимира Петровца, Ольга обвинила родителей застреленного 5-летнего Кирилла Тлявова в халатности.

Об этом она сказала журналистам газеты "Сегодня".

Так, по ее словам, родители не должны были отпускать мальчика на лужайку, на которой стреляли полицейские.

"Из их дома можно было увидеть, что на лужайке стреляют. Как они могли отпустить своего ребенка? Я в шоке. Считаю акции протеста проплаченными", - сказала она.

По словам женщины, большую часть воскресенья, когда был смертельно ранен Кирилл, ее супруг, 42-летний сотрудник дорожной полиции Владимир Петровец, провел со своими детьми, 8-летними девочками-близняшками. Женщина рассказала журналистам, что он водил их в пиццерию и кормил мороженым.

"В обед Вова и Ваня (Иван Приходько, второй подозреваемый в убийстве Кирилла Тлявова. – прим. ред.) отдали детей бабушкам и поехали на ту лужайку. Нетрезвым муж был на момент задержания, ночью. А мальчик был ранен еще днем. Стрелял мой муж или нет - этого я не знаю. Там ведь было еще несколько человек", - добавила супруга Петровца.

Как сообщал "Апостроф", ранее Аваков принял важное решение по своей отставке в связи с убийством Кирилла Тлявова.

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