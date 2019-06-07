Готовился теракт: СБУ заявила о смертельной находке у детской площадки в Запорожье

В пятницу, 7 июня, в Запорожье, во дворах жилых домов, была обнаружена взрывчатка.

Об этом сообщает "IPnews" со ссылкой на пресс-секретаря запорожского управления СБУ Сергея Левченко.

Инцидент произошел на бульваре Гвардейском.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят на месте обнаружения взрывчатки спецоперацию по предупреждению террористического акта и задержанию подозреваемого.

По предварительной информации, злоумышленник подложил взрывчатку в кучу веток и старых листьев. Рядом с этим местом в 10 метрах находится детская площадка, также рядом расположены гаражи и жилые дома.

Подробности о спецоперации в СБУ обещают предоставить позднее.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 15 мая во Львове взорвали автомобиль местного бизнесмена Олега Манзия.