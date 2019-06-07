Под Херсоном поймали вора-педофила: опубликовано фото

В одном из сел Высокопольского района Херсонской области задержали мужчину, который изнасиловал семилетнюю девочку.

Об этом 7 июня сообщили в управлении Нацполиции в Херсонской области.

О нападении на ребенка в полицию сообщила мать ребенка.

На поиски преступника подняли весь личный состав районного отделения полиции и общественность, также были перекрыты все выезды из населенного пункта.

Поймать злоумышленника удалось уже спустя 15 минут после сообщения. Полицейские остановили автомобиль, в котором находился подозреваемый.

Преступником оказался мужчина 33 лет, ранее судимый за кражи и незаконное хранение оружия.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что под Киевом отец-педофил годами насиловал дочерей после смерти жены.