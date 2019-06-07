Под Ровно в тройное ДТП попала маршрутка с пассажирами: данные о пострадавших, фото

Под Ровно, на трассе "Киев-Чоп" столкнулись грузовик, маршрутка с 15 пассажирами и легковой автомобиль, в результате чего один человек пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

ДТП произошло в пятницу, 7 июня, около 5 вечера в селе Бабий Гощанского района.

В результате аварии травмирован водитель "КАМАЗа", его доставили в больницу. Никто из пассажиров микроавтобуса не пострадал.

В результате столкновения поврежденные машины перекрыли трассу, что осложнило движение на этом участке.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее под Ровно в смертельное ДТП попала маршрутка с людьми, в результате которого погиб один человек.

Также 6 января в Запорожской области столкнулись два автомобиля, один человек погиб и еще пять пострадали, в том числе двое детей.