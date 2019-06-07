Появились новые скандальные подробности о подозреваемом в убийстве мальчика в Переяслав-Хмельницком

Один из полицейских, которого обвиняют в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, в свое время не прошел переаттестацию, был уволен, но восстановился в должности через суд.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Этот же полицейский также трижды избежал обязательной командировки на Донбасс.

"Один из этих негодяев возобновился на службе в 2018 году. По моему приказу все полицейские, которые возобновились на службе, должны пройти повышение квалификации и они в ротационном порядке направляются на восток нашей страны - в Донецкую и Луганскую области. Там всегда есть что делать полицейским, достаточно работы. Один из этих негодяев почему-то избежал трижды ротационного направления на Восток. И именно в мае текущего месяца - последний раз, когда надо было ему в очередной раз ехать, предлагали ехать. Он принес больничный на дату выезда. Кстати, выданный в этой же районной больнице, где умер ребенок (Кирилл умер в Киеве, в больницу Переяслав-Хмельницкого его доставили раненным, – прим. ред.)", - заявил Князев.

Как сообщается, 3 июня судья Дмитрий Костенко, который восстановил в должности полицейского Петровца (один из обвиняемых в убийстве), получил повышенную зарплату и право осуждать пожизненно. В 2017 году этот же судья сбил на машине девочку, но избежал наказания - наказали отца девочки.

"Но я хочу сказать важное. Достоинство на площадях не выдают. Именно это основное отличие. Можно получить жетон полицейского, пистолет, а также соответствующие права, предоставляемые полицейским для выполнения возложенных на них обязанностей. Что мы делаем постоянно. Но воспитать достоинство - на это нужно время. Во время переаттестации, при создании Национальной полиции аттестационными комиссиями были уволены из органов внутренних дел 4700 работников с формулировкой: "Не соответствует занимаемой должности. Невозможно работать в полиции". К сожалению, я хочу констатировать, что чуть более 3100 человек возобновились в Национальной полиции по решениям окружных административных судов. Кстати, также обязаны были выплатить за вынужденный прогул компенсацию денежную. Это закон и его надо выполнять", - сказал Князев.

Напомним, подробнее о гибели ребенка читайте в материале "Апострофа": Резонансное убийство 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком: фото, видео и все подробности.