Прекратите стрелять: появилась кровавая карикатура на скандальное заявление Кучмы

В социальных сетях высмеяли выступление Леонида Кучмы в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, где он предложил не отвечать на обстрелы со стороны боевиков.

На странице Facebook пользователя "Баба і кіт" опубликована яркая карикатура по этому поводу.

На картинке изображены танк и слон лицом к лицу. На второй ее части танки выстрелил и отстрелил голову животному, которое в хоботе держало букет цветов.

В комментариях пользователи активно обсуждают предложение Кучмы.

"Так нужно было прекращать стрелять и во время Великой отечественной войны. Может тогда немцы взяли бы и развернулись. Жаль, тогда не было таких руководителей", - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный журналист описал план Кремля по дальнейшей оккупации Украины.