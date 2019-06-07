Не мир, а уничтожение: известный журналист описал план Кремля по дальнейшей оккупации Украины

Россия требует от президента Украины Владимира Зеленского предоставления автономии оккупированным территориям Донбасса и легализации группировок ДНР и ЛНР, чтобы начинать переговоры об урегулировании "с чистого листа".

Об этом пишет в своем блоге для "Еспресо" украинский журналист и публицист Виталий Портников.

Он отметил, что именно так можно трактовать слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о выполнении ранее достигнутых договоренностей со стороны Украины.

"Сначала Зеленский должен предоставить автономию оккупированным территориям и легализовать марионеточные уголовные режимы, которые создал там Путин, а уже потом российский президент подумает, стоит ли встречаться в "нормандском формате", - пишет журналист.

По его мнению, заявления представителя Украины в Минске Леонида Кучмы могут быть первым шагом по выполнению ультиматума РФ. При этом Портников отмечает, что даже попытка Зеленского пойти на уступки России не даст возможности обеспечить мир в Украине.

"Это отнюдь не гарантирует украинцам мира. Слова о готовности России и дальше работать над демонтажем украинской государственности были сказаны Лавровым, когда он утверждал, что "власть в Киеве душит россиян", когда там "принимают законы - об образовании, об украинском как государственном языке" и что "защита русскоязычных, русской культуры, языка является политикой РФ", - пишет он.

По мнению журналиста, таким образом Лавров показал, что Москва планирует "делать все для размывания институтов" Украины и уничтожения ее государственности.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцы в соцсетях волной гнева отреагировали на предложение Леонидом Кучмой в Минске нового соглашения об одностороннем перемирии на Донбассе.