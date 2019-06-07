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Расстрелял мужчину у магазина: СМИ узнали о задержании топ-чиновника под Харьковом

пятница, 07 июня 2019, 15:48
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6 июня в Змиевском районе Харьковской области был задержан чиновник харьковской мэрии, которого подозревают в стрельбе по мужчине из травматического оружия.

Как сообщает источник местного издания NewsRoom, речь идет о главе Департамента развития телекоммуникационных технологий и связи Викторе Потанине.

По данным собеседника издания, мужчина в нетрезвом состоянии подъехал на автомобиле Skoda к магазину, где сделал от трех до пяти выстрелов из пистолета по мужчине 1978 года рождения.

Жертва чиновника получила ранения паховой области и левой голени.

По предварительным данным, чиновник открыл огонь из-за возникшего денежного долга.

Открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины ("хулиганство с применением оружия"). Чиновник находится в изоляторе временного содержания.

Тем временем в Департаменте развития телекоммуникационных технологий и связи не подтверждают информацию о происшествии. Там говорят, что Потанин находится в отпуске.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в городе Коломыя Ивано-Франковской области убили местного мецената Михаила Петрива вместе с его женой.

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