Расстрелял мужчину у магазина: СМИ узнали о задержании топ-чиновника под Харьковом

6 июня в Змиевском районе Харьковской области был задержан чиновник харьковской мэрии, которого подозревают в стрельбе по мужчине из травматического оружия.
Как сообщает источник местного издания NewsRoom, речь идет о главе Департамента развития телекоммуникационных технологий и связи Викторе Потанине.
По данным собеседника издания, мужчина в нетрезвом состоянии подъехал на автомобиле Skoda к магазину, где сделал от трех до пяти выстрелов из пистолета по мужчине 1978 года рождения.
Жертва чиновника получила ранения паховой области и левой голени.
По предварительным данным, чиновник открыл огонь из-за возникшего денежного долга.
Открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины ("хулиганство с применением оружия"). Чиновник находится в изоляторе временного содержания.
Тем временем в Департаменте развития телекоммуникационных технологий и связи не подтверждают информацию о происшествии. Там говорят, что Потанин находится в отпуске.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в городе Коломыя Ивано-Франковской области убили местного мецената Михаила Петрива вместе с его женой.