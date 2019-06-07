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Таксист-нелегал полностью разнес остановку: появились новые фото и видео гибели семьи под Херсоном

пятница, 07 июня 2019, 06:58
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Водитель, врезавшийся 6 июня в остановку с людьми в Николаевке Херсонской области, оказался нелегальным таксистом.

Об этом сообщает издание "Новый визит".

Как отмечается, в результате трагедии погибли два человека – брат с сестрой 35 и 29 лет (женщина скончалась по дороге в больницу). Еще один 35-летний мужчина, брат погибших, получил тяжелейшую травму – перелом позвоночника.

Трагедия произошла на глазах у их матери, которой стало плохо с сердцем. Медики ее успели спасти.

На опубликованных снимках с места ДТП можно увидеть, что остановка от удара полностью разрушилась.

Также сообщается, что водитель автомобиля, который въехал в остановку, был нелегальным таксистом. 22 марта он принимал активное участие в акции протеста нелегальных перевозчиков возле РГА.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 6 июня на трассе под Полтавой произошло ДТП с участием грузовика, груженного щебнем, в котором погиб один человек.

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