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В Одессе в аварию попала дочь кандидата в президенты: подробности, фото

суббота, 08 июня 2019, 17:47
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Фото: Одесский паблик

В воскресенье, 8 июня, в Одессе произошла авария с участием школьного автобуса, в котором находилась дочь лидера партии "Гражданская позиция", кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Об этом сообщает Одесский паблик.

Так, в школьный автобус врезался автомобиль "Mercedes".

"Мерседес врезался в автобус. По стечению обстоятельств, в этом автобусе ехали на экскурсию по городу киевские школьники и в частности моя младшая дочь Анна Гриценко. Никто не погиб и не ранен. Аня сидела именно в месте соприкосновения, получила удар по руке и лицу, кровь на губах, но серьезных травм нет", - прокомментировал изданию аварию сам политик.

Как сообщал "Апостроф", ранее кандидат в депутаты устроил пьяное ДТП под Киевом.

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