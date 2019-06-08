В Одессе в аварию попала дочь кандидата в президенты: подробности, фото

В воскресенье, 8 июня, в Одессе произошла авария с участием школьного автобуса, в котором находилась дочь лидера партии "Гражданская позиция", кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Об этом сообщает Одесский паблик.

Так, в школьный автобус врезался автомобиль "Mercedes".

"Мерседес врезался в автобус. По стечению обстоятельств, в этом автобусе ехали на экскурсию по городу киевские школьники и в частности моя младшая дочь Анна Гриценко. Никто не погиб и не ранен. Аня сидела именно в месте соприкосновения, получила удар по руке и лицу, кровь на губах, но серьезных травм нет", - прокомментировал изданию аварию сам политик.

Как сообщал "Апостроф", ранее кандидат в депутаты устроил пьяное ДТП под Киевом.