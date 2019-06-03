​На дне озера в Киеве найдено тело мужчины

2 июня в акватории озера "Заплавное" в Дарницком районе столицы спасатели обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает ГСЧС.

Сообщение об исчезновении мужчины 1970 года поступило в оперативно-координационный центр спасателей в тот же день в 12:02. На место происшествия были направлены водолазы.

Тело мужчины, которое было обнаружено на расстоянии 30 м от берега на глубине 8 м, спасатели передали следственно-оперативной группе.

Причину трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщал "Апостроф", 1 июня в Киеве на Борщаговке в озере Вира утонул 34-летний мужчина, который пришел на берег водоема в компании товарища.