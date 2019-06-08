В Харькове произошел кровавый конфликт с участием десятков человек: фото и видео

Вечером 7 июня в Харькове на территории торгового центра "Барабашово" произошел конфликт между группой неизвестных лиц и предпринимателями.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харькова.

"Для урегулирования ситуации на место происшествия прибыли усиленные наряды батальона особого назначения и спецподразделение патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР. Благодаря оперативному вмешательству в ситуацию, силового развития событий удалось избежать. Трое граждан получили легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

На данный момент с заявлениями в полицию никто из граждан не обращался.

Судя по опубликованным видео в сети, ситуация остается напряженной и утром 8 июня. Здесь также остаются активисты и силовики.

В пресс-службе торгового центра обвинили полицию в бездействии и заявили, что будут подавать заявление в органы.

"Конфликт произошел днем, группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин, который арендовал предприниматель, ветеран АТО. Вещи были просто выставлены, когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью, администрация рынка вызвала полицию", - рассказали о ситуации в ТЦ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что СМИ узнали о задержании топ-чиновника под Харьковом.