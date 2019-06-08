RU  UA  EN

суббота, 8 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 июня

12:58
Гибель бойцов "Азова" на Донбассе: в штабе раскрыли важные детали боя
12:41
Футболисты сборной Украины раскрыли секрет феноменальной победы над Сербией
12:33
Под Кропивницким в страшном ДТП погибли три человека: видео 18+ и детали трагедии
12:31
Как приготовить дома клубничный лимонад: простой и полезный рецепт в жару
11:58
На съезде партии Смешко назвали фамилии первой десятки: фото и онлайн видео
11:58
На Волыни произошла масштабная автокатастрофа: фото, видео и последние подробности
11:34
В Харькове произошел кровавый конфликт с участием десятков человек: фото и видео
11:33
Где смотреть онлайн Волынь - Карпаты: расписание трансляций
11:15
Бразилия нервно курит: соцсети ярко отреагировали на разгромную победу Украины
11:14
АМКУ подтвердил, что у них есть все для защиты конкуренции в новом энергорынке
11:04
Алина Гросу вышла замуж и показала первые фото с церемонии
10:58
Не выставляйте артиллерию отморозками: соцсети возмутило заявление про ВСУ спикера Зеленского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Харькове произошел кровавый конфликт с участием десятков человек: фото и видео

суббота, 08 июня 2019, 11:34
переглянути новину українською

Вечером 7 июня в Харькове на территории торгового центра "Барабашово" произошел конфликт между группой неизвестных лиц и предпринимателями.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харькова.

"Для урегулирования ситуации на место происшествия прибыли усиленные наряды батальона особого назначения и спецподразделение патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР. Благодаря оперативному вмешательству в ситуацию, силового развития событий удалось избежать. Трое граждан получили легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

На данный момент с заявлениями в полицию никто из граждан не обращался.

Судя по опубликованным видео в сети, ситуация остается напряженной и утром 8 июня. Здесь также остаются активисты и силовики.

В пресс-службе торгового центра обвинили полицию в бездействии и заявили, что будут подавать заявление в органы.

"Конфликт произошел днем, группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин, который арендовал предприниматель, ветеран АТО. Вещи были просто выставлены, когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью, администрация рынка вызвала полицию", - рассказали о ситуации в ТЦ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что СМИ узнали о задержании топ-чиновника под Харьковом.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: