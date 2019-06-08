RU  UA  EN

суббота, 8 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

8 июня

08:00
День рождения королевы Британии и именины Алены: какой праздник 8 июня
07:55
Чудесная работа: появилось видео двойного удара ВСУ по военной технике боевиков на Донбассе
07:27
Ребенку удалили селезенку: видео и новые детали ДТП в Конотопе с авто начальника полиции
06:47
Украину ждут новые ураганы с ливнями, но не везде: появился прогноз до середины июня
06:33
Как сейчас выглядят самые радиоактивные места Чернобыльской зоны: опубликованы фото
06:30
Гороскоп на 8 июня: Львы будут сомневаться в себе, а Рыбам нужно быть смелее
05:25
Нобелевский лауреат высказалась о "людоедстве" Кремля и ненависти россиян к Украине
04:42
В России школьники устроили расправу над 8-классницей: сети шокировало видео
03:34
Люди злятся, полиция не едет: в сети показали фото феерических "героев парковки" в Киеве
02:29
Первая жертва лета: на популярном украинском курорте случилась трагедия с киевлянином
01:31
Завораживающее зрелище: на популярном курорте туристы на видео сняли двойной смерч
00:33
Определился соперник сборной Украины в полуфинале чемпионата мира
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России школьники устроили расправу над 8-классницей: сети шокировало видео

суббота, 08 июня 2019, 04:42
переглянути новину українською

В сети было опубликовано видео расправы над школьницей в одной из гимназий города Красноярска (РФ).

Запись обнародовали ряд российских телеканалов.

По сведениям журналистов, девочку – ученицу восьмого класса, били потому что она не вернула некий долг, размером в 100 рублей (около 40 гривен).

Девочка вследствие избиений получила сотрясение мозга, а ее мать оформила заявление в полицию.

"Посмотрите на нравы в элитной гимназии в Красноярске. Малолетки ногами избивают одноклассницу и вымогают у нее деньги. Девочка плачет и обещает отдать некий долг. Речь идет о ста (!) рублях. Школьница с сотрясением сейчас в больнице. Ее мать написала заявление", - пишут в СМИ.

В комментариях к новости об избиении мнения россиян разделились – некоторые считают произошедшее прямым следствием государственной политики РФ и президента Владимира Путина, некоторые отмечают безнаказанность и наглость детей "элиты".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Каменском, Днепропетровская область, произошла драка с участием школьниц, в результате чего две девочки получили травмы.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: