В России школьники устроили расправу над 8-классницей: сети шокировало видео

В сети было опубликовано видео расправы над школьницей в одной из гимназий города Красноярска (РФ).

Запись обнародовали ряд российских телеканалов.

По сведениям журналистов, девочку – ученицу восьмого класса, били потому что она не вернула некий долг, размером в 100 рублей (около 40 гривен).

Девочка вследствие избиений получила сотрясение мозга, а ее мать оформила заявление в полицию.

"Посмотрите на нравы в элитной гимназии в Красноярске. Малолетки ногами избивают одноклассницу и вымогают у нее деньги. Девочка плачет и обещает отдать некий долг. Речь идет о ста (!) рублях. Школьница с сотрясением сейчас в больнице. Ее мать написала заявление", - пишут в СМИ.

В комментариях к новости об избиении мнения россиян разделились – некоторые считают произошедшее прямым следствием государственной политики РФ и президента Владимира Путина, некоторые отмечают безнаказанность и наглость детей "элиты".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Каменском, Днепропетровская область, произошла драка с участием школьниц, в результате чего две девочки получили травмы.