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Под Днепром произошло массовое избиение школьниц: первые подробности и данные о пострадавших

среда, 29 мая 2019, 19:06
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В Каменском (Днепропетровская область) произошла драка с участием школьниц, в результате чего две девочки получили травмы.

Об этом сообщает местное издание 5692.com.ua.

Известно, что одна из пострадавших учится в девятом классе местной школы №35. По предварительной информации, их избили сверстницы из 7-й школы.

По словам очевидцев, конфликт произошел между двумя школьницами из разных учебных заведений Каменского. Что стало его причиной – пока неизвестно.

Девчонки решили выяснить отношения в одном из дворов. Обе привели с собой подруг, разница была только в количестве: с ученицей СШ №7 пришли около десяти человек, с девчонкой из 35-й школы – только одна. В результате инцидента девчонки получили травмы, с которыми их госпитализировали в больницу. Родители пострадавших написали заявление в полицию.

"Девочки, которые получили травмы, прошли медицинское освидетельствование. Согласно заключению судмедэксперта, у них легкие телесные повреждения. Родители написали заявление в полицию. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Причины и обстоятельства конфликта установит следствие. Досудебное расследование продолжается", – рассказала старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко, утонив, что на данный момент открыто уголовное производство.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взбудоражило жуткое избиение школьницы в Коростене.

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