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На Волыни столкнулись пассажирский автобус и авто: фото с места смертельной аварии

воскресенье, 09 июня 2019, 21:30
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В воскресенье, 9 июня, в Ровенской области в результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Трагедия произошла в Костопольском районе, около села Ставок.

"Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, девятого июня, около 12:30 вблизи села Ставок", - говорится в сообщении.

В настоящее время установлено, что столкнулись маршрутное такси сообщением "Злазне-Ровно" и автомобиль "Mazda".

В результате ДТП погиб один человек, предварительно - это 22-летний житель Волынской области, который был за рулем легковушки. Известно, что в салоне иномарки находились пассажиры, которых доставили в больницу.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 9 июня, на трассе Киев-Харьков автомобиль Lada врезался в отбойник: двое пассажиров погибли.

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