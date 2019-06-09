Под Киевом произошло кошмарное ДТП c погибшими: видео с места трагедии

В воскресенье, 9 июня, на трассе Киев-Харьков автомобиль Lada врезался в отбойник: двое пассажиров погибли.

Об этом сообщается на Facebook странице "Киев Оперативный".

ДТП произошло на 54 километре трассы Киев-Харьков (M03). По предварительной информации, водитель автомобиля Lada заснул за рулем.

На опубликованном видео с места аварии можно увидеть, что отбойник буквально пробил пострадавший автомобиль. Двое пассажиров автомобиля погибли на месте. О судьбе водителя не сообщается.

Детали аварии устанавливаются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 8 июня вечером возле ТЦ "Домосфера" в Киеве Mercedes, в котором находилось пять человек, влетел в пристройку. Вследствие аварии водитель авто погиб на месте, а все пассажиры госпитализированы.