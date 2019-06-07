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Под Львовом женщина попала в смертельное ЧП: названа причина

пятница, 07 июня 2019, 18:09
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В Моршине (Львовская область) женщину убила молния.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что в результате удара молнии скончалась 55-летняя местная жительница, которая находилась на собственном приусадебном участке", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве в результате падения части дерева на маршрутный микроавтобус травмы получили 2 детей – 8 и 3 лет.

В Коростышеве (Житомирская область) ветром сдуло крышу, в результате чего одна женщина погибла, ее дочь госпитализировали.

Также в Хмельнике Винницкой области деревом убило 29-летнюю женщину. А в Виннице – маленькую девочку.

А в Одессе мать прыгнула в море за унесенной ветром коляской с ребенком.

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