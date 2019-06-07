Под Львовом женщина попала в смертельное ЧП: названа причина

В Моршине (Львовская область) женщину убила молния.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что в результате удара молнии скончалась 55-летняя местная жительница, которая находилась на собственном приусадебном участке", - сообщили в ведомстве.

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