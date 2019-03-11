Под Житомиром ветер обрушил крышу на мать с дочерью: фото с места смертельного ЧП

Под Житомиром (Коростышев) произошло смертельное ЧП: ветром сдуло крышу с супермаркета и она упала на женщину с дочерью, в результате чего женщина погибла, а девочка получила травмы.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области.

"Спасатели провели работы по извлечению из-под обломков кровли обеих женщин. Сейчас пострадавшая девушка в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении городской больницы. Бойцы ГСЧС проводят работы по укреплению кровли", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве дерево рухнуло на переполненную маршрутку, в результате чего пострадали двое детей - 3 и 9 лет.

Кроме того, в Виннице из-за урагана погибла 11-летняя девочка.