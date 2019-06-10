Масштабное ДТП под Львовом: стало известно точное число пострадавших, видео

Число пострадавших в ДТП с участием пяти автомобилей под Львовом возросло до 16 человек.

Об этом сообщает ТСН.

"В общей сложности пострадавших 16. В аварию попали сразу 5 машин: грузовик, микроавтобус и три легковушки. Сначала грузовик столкнулся с микроавтобусом. От резкого торможения с грузовика взлетела 200-килограммовая бочка с водой и повредила еще два автомобиля", - пишет издание.

Напомним, что изначально сообщалось об 11 пострадавших. Авария произошла в городе Золочиве.

Как сообщал "Апостроф", ранее курсант института МВД совершил смертельное ДТП под Львовом, сбив двух пешеходов. В результате ДТП парня 2000 года рождения доставили в реанимационное отделение больницы в состоянии комы с открытой черепно-мозговой травмой. Второй пешеход, девушка 2002 года рождения, погибла на месте ДТП от полученных травм.