Под Одессой авто полицейских попало в тройное ДТП: фото

Под Одессой (Черноморск) произошло тройная авария с участием служебного автомобиля полиции, в которой пострадал коп.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"ЧП произошло в городе Черноморск, когда группа реагирования патрульной полиции проверяла документы водителя ВАЗа, который подрезал их автомобиль. На большой скорости в припаркованный на обочине служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками влетел другой ВАЗ, за рулем которого был 23-летний водитель с явными признаками опьянения", – уточнили в ведомстве.

В результате аварии пострадал один из сотрудников полиции. Он попал в больницу с переломанными ребрами, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.

Виновника ДТП тут же направили в отделении полиции.

Как сообщает "Апостроф", под Одессой произошло смертельное ДТП с переворотом.