Скандальная экс-мэр Славянска "засветилась" на празднике в родном городе: фото, реакция сети

Экс-мэр Славянска (Донецкая область) Неля Штепа, которая в 2014 году способствовала захвату города боевиками, впервые показалась на публике.

Об этом сообщает местное издание Карачун.

По данным СМИ, в городе прошел конкурс красоты "Мисс Славянск-2019", где выбирали самую красивую девушку. Когда ведущий объявил, что на сцену выйдет Неля Штепа, зал "взорвался" овациями.

В сети ни так радужно восприняли появление Штепы.

"Совсем забыл... Обычный конкурс красоты... Обычные красавицы украиночки Донецкого края. Обычный прифронтовой город Славянск ... Обычная Неля Штепа ... Абзац", - комментирует фото офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Пять лет власть имитировала борьбу, а враги свободно идут в ВР это полный п ... ц", "Если жители самого Славянска принимают эту *уку, и до сих пор не подняли ее на вилы, то как нам бороться с ними. Мы значит *ондоны такие обстреливаем их, а они ручки ей целуют", - согласны с блогером в сети.

Отметим, что экс-мэр Славянска может попасть в Верховную Раду по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-мэр Славянска рассказала, как готовилась к расстрелу Стрелковым.