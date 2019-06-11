В России насмерть разбился известный блогер: опубликованы фото и видео

10 июня в России в результате ДТП погиб известный мотоблогер Артем Болдырев по прозвищу "Болт".

Как сообщает российская пресса, 33-летний мотолюбитель разбился на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье.

Артем Болдырев является создателем канала на YouTube Moto Nexus, на который подписано почти 290 тысяч человек.

В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

По предварительным данным, мужчина записывал очередное видео, когда ехал за рулем мотоцикла. Источники отмечают, что в момент падения он управлял мотоциклом ногами, после чего не справился с управлением и столкнулся с автомобилем. Он скончался на месте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 10 июня на Троещине в столице случилось жуткое ДТП, вследствие которого погиб молодой мужчина.