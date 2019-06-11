В сети показали видео убийства снайпером боевиков мирного жителя на Донбассе

В сети появилось жуткое видео убийства снайпером боевиков незаконного вооруженного формирования мирного жителя на Донбассе.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer, публикуя соответствующие кадры.

"Предположительно, снайперы роа стреляют по лесорубам. Место и дата съёмки неизвестны", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как мужчина рубит дерево и вдруг внезапно подкашивается и падает.

"А потом напишут всу убивает мирное население", - комментируют пользователи сети.

Предположительно, снайперы #роа стреляют по лесорубам. Место и дата съёмки неизвестны pic.twitter.com/MdDm9uj0d7 — Necro Mancer (@666_mancer) 10 июня 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", боевики на оккупированных территориях Донбасса снова начали применять тактику провокационных обстрелов из жилых кварталов, обвиняя ВСУ в обстрелах гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что коллаборациониста и пособника российских оккупантов Александра Болотина дико возмутило нарушение Минских соглашений со стороны боевиков на Донбассе.