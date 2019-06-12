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Под Полтавой на ходу загорелся пассажирский автобус: опубликованы фото

среда, 12 июня 2019, 19:27
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12 июня в селе Оленевка Полтавской области прямо на ходу загорелся маршрутный автобус сообщением Горишни Плавни – Кобеляки.

Как отмечает региональное управление Нацполиции, в результате инцидента никто не пострадал.

Инцидент произошел в районе 13:00. В момент возгорания в автобусе находились 25 пассажиров. Всем удалось успешно покинуть салон и отойти на безопасное расстояние.

По предварительной версии правоохранителей, причина пожара - замыкание электропроводки.

Также в полиции показали фотографии с места событий. По ним видно, что огонь полностью уничтожил транспортное средство.

Ранее "Апостроф" сообщал, что под Днепром (Павлоград) произошло серьезное ЧП с маршруткой, которая загорелась на ходу вместе с людьми.

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