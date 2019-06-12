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Погибли 5 человек: появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье

среда, 12 июня 2019, 08:27
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В грузовике, который в Закарпатской области сорвался с горы и упал в реку, ехало пять человек: двое лесников и трое жителей села Тарасовка.

Фото с места ДТП публикует на своей странице в Facebook пользователь Роман Келемен.

По его словам, люди ехали на заготовку дров. На опубликованных фото можно увидеть то, что осталось от грузовика, а также разбросанные дрова.

"В Тячевском районе произошла страшная трагедия. Погибли 5 человек. Люди пошли на заготовку дров, машина сорвалась с горы и упала в реку. 4 человек нашли мертвым, а другого отнесла река. Как видно из фотографий от машины осталась рама, а людей смешало с дровами и грязью", – пишет пользователь.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Ровно произошло ДТП с участием грузовика КамАЗ и легковушки Skoda, в которой находился экс-глава Ровенской облрады Михаил Кириллов.

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