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В Украине группу чиновников поймали на взятке в 500 тысяч долларов: фото

среда, 12 июня 2019, 19:55
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Госбюро расследований разоблачило на взятке в 500 тысяч долларов депутата Путильского районного совета Черновицкой области, полицейского и еще одного специалиста.

12 июня об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"За денежное вознаграждение подозреваемые обещали гражданину отдать в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельный участок, расположенный в Путильском районе Черновицкой области", - сообщили в ГБР.

Кроме депутата были задержаны специалист 1-категории Усть-Путильского сельского совета и инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Путильского отдела Нацполиции.

Все они были задержаны во момент получения 200 тысяч долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что топ-чиновника с подельником поймали в Киеве на крупной взятке.

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