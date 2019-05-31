Топ-чиновника с подельником поймали в Киеве на крупной взятке: опубликовано фото

Следователи Государственного бюро расследований задержали на вымогательстве взятки заместителя начальника отдела ГУ Государственной фискальной службы Киева и следователя этого же управления.

По данным следствия, задержанные требовали 12 тысяч долларов у исполнительного директора одного из предприятий Одессы за возвращение изъятых во время обысков документов и прекращении уголовного преследования.

Чиновников задержали после получения средств.

Обоим сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды и совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Им грозит тюремный срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины в Харьковской области рассекретили группу полицейских, которые за взятку покрывали деятельность наркоторговцев.