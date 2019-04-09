Опубликовано фото диверсанта боевиков, попавшего в плен к ВСУ

В сети опубликовали фотографию диверсанта боевиков ДНР, который попал в плен к украинским военнослужащим на Кураховском направлении в ходе вылазки к линии соприкосновения.

Фото выложил у себя в Twitter блогер NecroMancer, отслеживающий ситуацию на Донбассе.

Отмечается, что диверсант принадлежал к мотострелковой бригаде НВФ ДНР, которая входит в первый армейский корпус армии РФ, действующей на Донбассе.

"Если вдруг кому интересно, на фото член 100омсбр 1а роа Андрюша Б. незадолго до своего визита в гости к ВСУ", - написал блогер.

Как сообщал Апостроф, 6 апреля около 3 часов ночи украинские военнослужащие задержали второго за двое суток диверсанта боевиков. Тот пытался пробраться в тыл позициям ВСУ, обойдя их с фланга. Для осуществления диверсии боевик оделся в гражданскую одежду.