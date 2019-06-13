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В Киеве посреди улицы произошло странное смертельное ЧП с дебоширом: фото и видео
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В Киеве посреди улицы произошло странное смертельное ЧП с дебоширом: фото и видео

четверг, 13 июня 2019, 09:51
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Фото: Информатор

В ночь на четверг, 13 июня в Киеве 45-летний мужчина устроил ЧП: молил о помощи и бился головой об асфальт. После этого он внезапно умер.

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, изначально мужчина шел по улице сам и вел себя вызывающе. Он кричал о помощи, что его убивают и бил припаркованные машины.

В этот момент на место прибыл экипаж патрульной полиции. Все это время дебошир продолжал кричать и бился головой об асфальт. Прибывшие полицейские надели на него наручники.

Вскоре на место ЧП приехали и медики. Во время осмотра мужчина резко потерял сознание и не подавал признаков жизни. Врачи до последнего пытались реанимировать пострадавшего, но, к сожалению, они констатировали смерть.

Жене умершего позвонили и сообщили о том, что ее супруга больше нет. Она пришла к месту происшествия и рассказала, что у мужчины были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Точную причину смерти и подробности случившегося будут выяснять правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло смертельное ЧП, где обнаружили труп мужчины.

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