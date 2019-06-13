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В Запорожье похитили и убили мужчину: первые подробности

четверг, 13 июня 2019, 15:31
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В среду, 12 июня, в Шевченковском районе Запорожья неизвестные выкрали 38-летнего мужчину, а затем избили его до смерти.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Похитители посадили мужчину в его же автомобиль "Жигули" и увезли в неизвестном направлении. Полиция ввела в действие операцию "Перехват".

Менее чем через час автомобиль увидели недалеко от областного центра. Полицейские пытались остановить автомобиль, в этот момент из салона выбросили тело похищенного мужчины. Машина после этого остановились, преступники побежали в разные стороны. Правоохранители задержали одного – 39-летнего водителя.

В полиции сообщают, что причиной похищения мужчины был давний конфликт и долговые обязательства. Похищенного избивали, а также выстрелили в него из неустановленного травматического оружия. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Продолжается расследование дела, возбужденного по признакам ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве поймали банду похитителей, которые вечером 24 мая, взяли в плен бизнесмена из столицы.

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