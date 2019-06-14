​Глава ВСУ назвал ключевую ошибку в войне на Донбассе

Если бы в мае 2014 года Генштаб приказал закрыть границу с Россией, Украина бы не претерпела таких страшных потерь.

Об этом в интервью "Вернись живым" рассказал начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

По его словам, именно тогда появилось ощущение, что эта война надолго.

"Я осознал это, когда мы в мае 2014 года не закрыли границу. Ту, которая сегодня неподконтрольна нам. У нас были планы, у нас были решения, у нас были уже подготовлены войска для того, чтобы это сделать. Но, к сожалению, в Киеве, в Генштабе, изменились решение, изменилась структура проведения операций, и мы не закрыли тогда границу. А потом были страшные потери у Зеленополья, Изварино... Все должно происходить вовремя. А попытка закрыть границу вблизи Зеленополья и Изварино уже была несвоевременной. Надеюсь, те, кто будут писать учебники по истории, и те, кто захочет расследовать, докопаются до того, почему так произошло", - рассказал генерал-лейтенант.

По его словам, бойцы ВСУ ждали приказа, который так и не поступил.

"Мы уже были готовы, ждали только на команду "вперед". Но эта команда не поступила. Это была вторая половина мая 2014 года", - добавил Хомчак.

Как сообщал "Апостроф", в Смоленской области, недалеко от украинской границы, российское Минобороны сформирует танковый батальон.