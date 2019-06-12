Россия стягивает новые танки к границе с Украиной: фото

В Смоленской области, недалеко от украинской границы, российское Минобороны сформирует танковый батальон.

Об этом сообщили в Западном военном округе РФ, передает "Интерфакс".

"Танковый полк сформирован в составе общевойсковой армии Западного военного округа (20-ой - ред). Новая воинская часть будет сформирована на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области. Полк по своему предназначению усилит боевые возможности мотострелковой дивизии", - говорится в заявлении.

Подготовительные работы завершат до 1 декабря 2019 года. На вооружение поступят танки Т-72БА, боевые машины пехоты БМП-2, а также средства противовоздушной обороны, разведки, инженерного, тылового, технического и медицинского обеспечения.

Пользователь с ником bmpd в своем блоге на Livejournal отмечает, что 20-я армия считается самым крупным общевойсковым формированием в Вооруженных силах РФ. Штаб расположен в Воронеже. Войска дислоцируются в Воронежской, Курской, Смоленской и Брянской областях.

"Таким образом, речь идет о формировании танкового полка в составе 144-й дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа с управлением в Ельне (Смоленская область). До настоящего времени, как можно судить, дивизия, помимо трех мотострелковых полков, имела в боевом составе только отдельный танковый батальон. Возможно, имеется в виду формирование на его основе 228-го танкового полка в Ельне", - написал он.

На фото - танки Т-72Б3 из состава 488-го мотострелкового полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии во время празднования Дня танкиста в Дорогобуже (Смоленская область) в сентябре 2017 года.

Как сообщал "Апостроф", 16 марта в Ростовской области сняли на видео эшелон с военной техникой, который, вероятно, направлялся на Донбасс.