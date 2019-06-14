Июньская аномалия: появились фото и видео мощного снегопада в России

В Ямальском автономном округе России в июне выпал снег, что не могло не удивить местное население.

Как сообщает местная пресса, снег здесь выпадал и в июне 2017 года, но такого, как сейчас, снегопада здесь не помнят давно.

По данным изданий, 12 июня снег выпал в Новом Уренгое, где люди просили включить отопление в домах. В Салехарде и Лабытнанги снег выпадал еще 5 июня.

Синоптики тем временем прогнозируют температуру ночью: -1 ... + 4, а днем - +2…+7.

Из-за снегопада была приостановлена работа паромной переправы между городами Салехард и Лабытнанги. Движение на линии будет возобновлено тогда, когда утихнет ветер и будет нормальная видимость.

Ранее "Апостроф" сообщал, что город Збараж (районный центр в Тернопольской области) серьезно пострадал от стихии.