​Известный волонтер жестко прошелся по новому секретарю СНБО из-за его слов о технике ВСУ: видео

Известный волонтер Александр Карпюк "объяснил" министру СНБО Александру Данилюку, который на видео раскритиковал бронемашину "Варта" отечественного производства, что тот несправедлив по отношению к технике ВСУ.
Об этом он написал в Facebook.
"... мы с морпехамы все же проехались в "Варте" - чтобы я сам мог оценить недостатки этой техники. Так я понял, что "Варта" ничего не стоит", - заявил в частности Данилюк.
На что волонтер ответил конкретными сопоставимыми фактами в защиту отечественной машине.
"Еще раз для тупых и особенно для Данилюка. Это блд "такси" для передвижения в зоне боевых действий, которое имеет соответствующий уровень бронирования и противоминную защиту. Ехать на нем воевать куда то в бой так же тупо, как ехать что то штурмовать например на КШМ", - написал Карпюк.
Далее он сравнил "Варту" с иностранной техникой.
"Данилюк в видео сетует что эта машина имеет слишком большую высоту (для чего блд? она где то подныривать должна?), что собственно легко проверить.Высота Cougar -
Далее. Господин Данилюк сетует что машина слишком тяжелая. Видимо его надо по передовой повозить на брезентовом Хаммере, тот существенно легче конечно.Вот только вес Варты - 15,5 тонн. Варта имеет десантный отсек для перевозки 8 человек десанта и 2 человек экипажа. А еще на неё устанавливается автоматический боевой модуль, который позволяет работать в случае чего не высовывая хавальник из машины. Cougar имеет вес 14,5 тонн. Может перевозить экипаж с десантом в размере 6 человек. Oshkosh M-ATV имеет вес 11,5 тонн. Перевозит 5 человек. Ну то есть вы поняли, для того чтоб посадить больше людей в транспорт, нужно большее десантное отделение, большая длина и соответственно - больший вес защищенной капсулы с противоминной защитой. Было бы странно если бы бронированый MRAP перевозящий десять человек весил бы немного. Тогда бы был вопрос, а что там собственно за броня то?", - написал волонтер.
Также он отметил, что отечественная "Варта" вдвое дешевле, чем зарубежная техника.
Как сообщал "Апостроф", в Министерстве обороны разгорается новый скандал с БТР-4, который не получит бронь от НАТО.