RU  UA  EN

пятница, 14 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

14 июня

14:25
​В Бердичеве бизнесмен поджег себя на глазах у депутатов: жуткие фото и видео
14:24
Плесень и ржавчина: появились фото "темной стороны" легендарного кинотеатра Киева
14:05
Что происходит с гривной перед выходными: фото обменника
13:58
​Известный волонтер жестко прошелся по новому секретарю СНБО из-за его слов о технике ВСУ: видео
13:47
​Атака на танкеры в Персидском заливе взвинтила цены на нефть
13:40
Мадонна выпустила новый альбом Madame X - это 14 диск в коллекции певицы
13:30
Под Киевом в ДТП погибло редкое животное: опубликованы фото
13:24
Украинский институт будущего попал под информационную атаку: детали
13:14
​Чиновница из партии Порошенко жестко обматерила полицейскую: соцсети взорвало видео
12:58
Упал, очнулся и уже кандидат: реакция соцсетей на полный список от партии Зеленского
12:46
Скандал с тортами Roshen: суд принял неожиданное решение
12:40
В сети ажиотаж вокруг свадьбы Сергея Лазарева: что происходит на самом деле
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Известный волонтер жестко прошелся по новому секретарю СНБО из-за его слов о технике ВСУ: видео

пятница, 14 июня 2019, 13:58
переглянути новину українською

Известный волонтер Александр Карпюк "объяснил" министру СНБО Александру Данилюку, который на видео раскритиковал бронемашину "Варта" отечественного производства, что тот несправедлив по отношению к технике ВСУ.

Об этом он написал в Facebook.

"... мы с морпехамы все же проехались в "Варте" - чтобы я сам мог оценить недостатки этой техники. Так я понял, что "Варта" ничего не стоит", - заявил в частности Данилюк.

На что волонтер ответил конкретными сопоставимыми фактами в защиту отечественной машине.

"Еще раз для тупых и особенно для Данилюка. Это блд "такси" для передвижения в зоне боевых действий, которое имеет соответствующий уровень бронирования и противоминную защиту. Ехать на нем воевать куда то в бой так же тупо, как ехать что то штурмовать например на КШМ", - написал Карпюк.

Далее он сравнил "Варту" с иностранной техникой.

"Данилюк в видео сетует что эта машина имеет слишком большую высоту (для чего блд? она где то подныривать должна?), что собственно легко проверить.Высота Cougar - 2,64 м.Oshkosh M-ATV - 2,6 метра.Высота Варты - 2,7 метра. Приспустите чуток колеса, пацаны, чтоб господина Данилюка опустить на 10 см до уровня американских MRAP.

Далее. Господин Данилюк сетует что машина слишком тяжелая. Видимо его надо по передовой повозить на брезентовом Хаммере, тот существенно легче конечно.Вот только вес Варты - 15,5 тонн. Варта имеет десантный отсек для перевозки 8 человек десанта и 2 человек экипажа. А еще на неё устанавливается автоматический боевой модуль, который позволяет работать в случае чего не высовывая хавальник из машины. Cougar имеет вес 14,5 тонн. Может перевозить экипаж с десантом в размере 6 человек. Oshkosh M-ATV имеет вес 11,5 тонн. Перевозит 5 человек. Ну то есть вы поняли, для того чтоб посадить больше людей в транспорт, нужно большее десантное отделение, большая длина и соответственно - больший вес защищенной капсулы с противоминной защитой. Было бы странно если бы бронированый MRAP перевозящий десять человек весил бы немного. Тогда бы был вопрос, а что там собственно за броня то?", - написал волонтер.

Также он отметил, что отечественная "Варта" вдвое дешевле, чем зарубежная техника.

Как сообщал "Апостроф", в Министерстве обороны разгорается новый скандал с БТР-4, который не получит бронь от НАТО.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: