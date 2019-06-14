Враг моей страны: известный журналист объявил об уходе из телеканала, который купил человек Медведчука

Журналисты телеканала ZIK начали покидать свои должности после того, как его владельцем стал депутат Верховной Рады Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку.

Первым о своем решении сообщил телеведущий Вахтанг Кипиани.

"По дороге на презентацию книги "Дело Василия Стуса" узнал новость, что адвокат Стуса Медведчук купил телеканал, на котором более шести лет выходила программа "Историческая правда-ZIK". Мы сделали около 500 выпусков. Как автор и ведущий программы сообщаю, что передача закрывается. Медведчук - это враг моей страны, убийца и в прошлом, и будущего", - написал он на странице в Facebookю

Кроме него об уходе заявили журналисты Роман Недзельський и главный редактор сайта ZIK Татьяна Вергелес.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", журналист Айдер Муждабаев призывал бойкотировать телеканал NewsOne, из-за высказываний его фактического владельца, нардепа Евгения Мураева, об украинском политзаключенном Олеге Сенцове.