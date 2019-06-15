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​США приняли важное решение по военной помощи для Украины

суббота, 15 июня 2019, 19:08
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В Конгрессе США внесли поправку в закон о финансировании Министерства обороны США, которая может позволить поставлять ракеты Украине.

Об этом сообщает Defense Express.

Инициаторы поправки - ведущие законодателей комитета Палаты представителей по международным делам демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол.

По мнению бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, это логический следующий шаг после решения США поставлять ракеты Javelin украинским вооруженным силам.

"Не думаю, что это породит больше проблем, чем появление ракет Javelin", - заявил Пайфер, который сегодня является научным сотрудником Института международных исследований Фримана-Спогли при Стэнфордском университете.

Пайфер также отметил, что для ПЗРК пока не найдется немедленного боевого применения, поскольку российские военные самолеты не использовались в конфликте. Однако обе стороны конфликта широко используют беспилотники.

Инициатива является частью более широких усилий Конгресса по усилению военной поддержки Украины. Два отдельные законопроекты, которые находятся на рассмотрении в Палате представителей и Сенате, предусматривают предоставление Украине ежегодной военной помощи в размере до 300 млн долларов - больше, чем в предыдущие годы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Палате представителей Конгресса США представили законопроект, который предусматривает расширение военной помощи и предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.

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